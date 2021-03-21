شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: بدء صرف أسمدة الموسم الصيفي .. و3001 طن رصيد متوفر من «الشتوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى في الاسكندرية، إنه سيتم فعليا بدء صرف الأسمدة الأزوتية (يوريا ونترات) المدعم من خلال الجمعيات الزراعية اليوم الأحد، لموسم الزراعات الصيفية.

وأوضح صالح، لـ«المصري اليوم»، أن المديرية لديها رصيد متوفر من الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوى الذي انتهى أمس، بـ3001 طن من سماد اليوريا والنترات بمعدل 2117 طن يوريا و884 نترات، وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد بجميع المخازن.

وأشار إلى أن الموسم الشتوي مر بسلام دون ورود أي شكاوى من المزارعين بخصوص نقص الاسمدة الازوتية في الجمعيات الزراعية بمختلف انحاء المحافظت، لافتاً إلى أن الارصدة كافية للموسم الصيفى لتلبية الاحتياجات السمادية.

وعن أسعار الأسمدة المدعمة في الجمعيات قال إن سعر شيكارة سماد اليوريا بـ156 جنيها وسعر الطن بـ3300 جنيه، فيما يصل سعر شيكارة سماد اليوريا في السوق الحر بـ210 جنيهات وسعر الطن 4200 جنيه، لسعر شيكارة سماد النترات المدعم في الجمعيات الزراعية بـ161 جنيها وسعر الطن 3220 جنيها، فيما يبلغ سعر شيكارة سماد النترات في السوق الحر بـ225 جنيها وسعر الطن بـ 4500 جنيها.

ولفت إلى أنه يتم صرف السماد الصيفى لزراعات الخضر والقصب والبساتين، لحين البدء في زراعة المحاصيل الصيفية وذلك بناءا على اللجنة التنسيقية للأسمدة.

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