شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تبلغ 40 درجة غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد حالة الطقس خلال الأيام الحالية حالة من عدم الاستقرار، وبدأت درجة الحرارة في الارتفاع نهارا لتصل ذروتها غدا الاثنين 22 مارس إلى 40 درجة مئوية في بعد المناطق، وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة ستعود مرة أخرى إلى الانخفاض يوم الثلاثاء المقبل.

وناشد خبراء الأرصاد الجوية المواطنين، عدم تخفيف الملابس بشكل كامل حتي الأيام الأولى من شهر أبريل المقبل، مؤكدين أن فصل الربيع يتسم بتقلبات حادة وسريعة، وأن درجة الحرارة في الصعود والهبوط، وأن تخفيف الملابس يكون في ساعات النهار فقط، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الثقيلة في الليل.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نهاية كل الفصول دائما الأحوال الجوية تكون متقلبة، خاصة مع بداية فصل الربيع الذي دائما متقلب، وفي أيامه اضطرابات في الأحوال الجوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الثلاث أيام المقبلة، في القاهرة ومحافظات في الفترة من اليوم الأحد الموافق حتى الثلاثاء 23 مارس.

طقس اليوم الأحد 21 مارس

القاهرة الكبرى: العظمى 34 والصغرى 21 درجة

الوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 34 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة غدا الاثنين 22 مارس

وبالنسبة إلى طقس الاثنين.

القاهرة الكبرى: العظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 35 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 20 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 23 مارس.

القاهرة الكبرى: العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

الوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة.