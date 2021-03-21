شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد عمارات الضاحية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن إحلال وتجديد عدد من عمارات ضاحية السلام في مدينة العريش، بعد تشكيلها خطرًا على المواطنين بسبب تهالكها.

وقال المحافظ، في تصريح له، إن التقارير الهندسية افادت بوجود خلل في بعض العمارات السكنية بضاحية السلام وعدد من المصالح الحكومية ما يشكل خطرا على حياة المواطنين .

وأضاف المحافظ أنه سيتم رفع كفاءتها وإحلالها وتجديدها مثلما حدث مع عمارات المساعيد، وسيتم توفير مساكن بديلة للمواطنين لحين الانتهاء منها، علاوة على توفير أماكن بديلة للعامين بالمصالح الحكومية لحين رفع كفاءتها.