شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 26 عملية جراحية في مستشفى بئر العبد المركزي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفي بئر العبدالمركزي عن إجراء 26 عملية جراحية في المستشفي خلال أسبوع، حيث قام بإجرائها فريق طبي في جراحة العظام من أطباء الجامعات المصرية بالتعاون مع أطباء المستشفي.

وأكد الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفي، أن العمليات الجراحية التي تم إجراءها عبارة عن كسور وجروح متكتهة في مختلف عظام الجسد، وتغيير مفاصل ورفع شرائح وإصلاح تشوهات خلقية وتوصيل أوتار.

وأضاف حمدي، أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العمليات الجراحية يضم كلا من الدكتور محمد سلامه، مدرس واستشاري جراحة العظام والمفاصل بكلية الطب بجامعة القاهرة، دكتور محمود الوكيل مدرس واستشاري التخدير بكلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور شريف علاء مدرس مساعد التخدير في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد حسن، طبيب مقيم في تخصص جراحة العظام بمستشفي بئر العبدالمركزى، بجانب أعضاء هيئة التمريض وفنيو الاشعة بالمستشفي.