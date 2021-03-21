شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لأعمال الصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة محطة مياه ومستشفى الميناء والجمعية الاستهلاكية ومنخفض التكاليف بالميناء، ومنطقة المخابرات وعمارات الكهرباء بالزهراء وبلوكات الزهراء ومصيف الشرطة والمقاولون العرب، صباح الأحد، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

يذكر أن قطاع كهرباء البحر الاحمر يقوم بفصل التيار للقيام بأعمال الصيانة للمحولات لعدم تأثرها بأي أحوال جوية أو سوء الطقس.