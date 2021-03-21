شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض البيضاء .. أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في مصر اليوم 21 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 21 مارس 2021، انخفاضا في بعض الأنواع مثل أسعار الدواجن البيضاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك انخفاض بعض أنواع الكتاكيت وذلك مع استقرار باقى الأسعار، لثبات العرض والطلب على الدواجن بشكل عام خلال تلك الفترة، ويتوقع الخبراء زيادة الأسعار بنسبة 25% قبل شهر رمضان للإقبال على الاستهلاك والتخزين.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الدواجن في مصر حسب الأسعار في بورصة الدواجن المصرية اليوم الأحد 21 مارس ويزيد السعر من 4 إلى 5 جنيهات في المحلات وأسواق التجزئة.

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 21 مارس 2021

سعر الدواجن البيضاء يتراوح من 24 إلى 25 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي يتراوح من 34 إلى 36.5 جنيه للكيلو .

سعر الدواجن الأمهات يتراوح من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو يتراوح من 32 إلى 33 جنيها للكيلو .

سعر الرومي البرونزي يتراوح من 41 إلى 44.5 جنيه للكيلو .

سعر الرومي الأبيض يتراوح من 34 إلى 40 جنيها للكيلو.

سعر البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها للكيلو .

سعر البط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأحد 21 مارس 2021

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 5 إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 5 إلى 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3 إلى 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الرومى عمر يوم من 16.5 إلى 17 جنيها.

أسعار البيض في مصر اليوم الأحد 21 مارس 2021

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 28 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 28 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 29 إلى 35 جنيها

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