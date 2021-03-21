شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 5 ملايين جنيه.. توصيل مياه الشرب لقرية النصر بسفاجا ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تتفيذ مشروع توصيل شبكات المياه لقرية النصر بسفاجا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، مؤكدا أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 5 ملايين جنيه.

ويتضمن المشروع توصيل خطوط شبكة مياه للقرية بالإضافة إلى تنفيذ خزان مياه سعة 500 م3 من مادة الـGls ومحطة رفع لضمان جودة مياه الشرب، وذلك للارتقاء بمستوى خدمات المياه بالقرية، ولتحقيق خطط التنمية المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة».