شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مارس.. الجرعة الثانية من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، انطلاق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من الأحد المقبل 28 مارس ولمدة 4 أيام متتالية.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تستهدف 55 ألف طفل وطفلة من سن يوم وحتي 5 سنوات، بهدف تحقيق شعار «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال» .

وأشار شوكة إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية للحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

وأضاف محمد حمزة، مسؤول التطعيمات، أن الطعم ليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.