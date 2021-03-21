شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجة الحرارة في مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجة الحرارة في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، الأحد، حيث يسود المحافظة طقس حار علي معظم الأنحاء، مع رياح خفيفة على معظم المدن، وخاصة الساحلية.

من جانبها، أكدت محافظة شمال سيناء استقرار الأحوال الجوية على مستوى مدن المحافظة، مشيرة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة بناء عل توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.