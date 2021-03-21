شكرا لقرائتكم خبر عن حار وسقوط أمطار .. تعرف على حالة الطقس اليوم فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 21-3-2021 في مصر، حيث تتعرض البلاد لموجه حارة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، على كافة انحاء البلاد، فيكون الطقس حارا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة هي سمة تلك الفترة مع وجود نشاط للرياح، حيث تكون الرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربيه وشمال الصعيد ومعتدلة على السواحل الشمالية.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد 21 مارس:

نهارا:

حار على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والرياح معتدلة.

شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة.

ليلا :

معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحرى .

معتدل على جنوب سيناء.

معتدل على جنوب البلاد.

توقعات الظواهر الجوية :

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات.

أتربة عالقة على مدن القناة والقاهرو الكبرى والوجه البحرى .

نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيدوالسواحل الشمالية الغربية.

توقعات حركة البحرين :

البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (2: 3) متر الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر خفيف إلى معتدل ارتفاع الموج ( 1: 1.5) متر والرياح جنوبيةشرقية إلى شمالية شرقية.

توقعات درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21 مارس 2021:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19.

طنطا العظمى 34 والصغرى 21.

مطروح العظمى 31 والصغرى 26.

سيوة العظمى 34 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 19.

دمياط العظمى 34 والصغرى 19.

رفح العظمى 33 والصغرى 18.

نويبع العظمى 31 والصغرى 19.