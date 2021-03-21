شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن نتيجة أولى وثانية ثانوي غدا.. واختبارات مارس الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستعلن غدا الاثنين نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول.

وقال شوقي إن اختبارات مارس ستعقد الأسبوع المقبل، وذلك ضمن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسى الثانى للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى في المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

وتعقد الوزارة 3 اختبارات ورقية مجمعة في شهور مارس وإبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى. ويُعقد الامتحان الشهرى فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيًا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، كما يُعقد امتحان مادة التربية الدينية، نهاية الفصل الدراسى الثانى، بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

وحددت الوزارة مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية، فجاء اختبار الصف الرابع الابتدائى، يوم الاثنين، ٢٩ مارس، والخامس الابتدائى، الثلاثاء، ٣٠ مارس، والسادس الابتدائى، الأربعاء، ٣١ مارس، فيما جاء اختبارات الصف الأول الإعدادى، الاثنين، ٢٩ مارس، والثانى الإعدادى، الثلاثاء، ٣٠ مارس.