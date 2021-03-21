شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بمعبر رفح البري عقب العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات المصرية، الأحد، استئناف العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت الماضيين للعطلة الأسبوعية.

وأكدت السلطات أنه تم استئناف العمل في المعبر لعبور المسافرين الفلسطينيين من الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

كان المعبر قد شهد خلال الأسبوع الماضي تنقل 3103 مسافرا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 1422مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 1681 مسافرًا.