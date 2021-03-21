شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في البحيرة اليوم الأحد 21-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس الحار اليوم وعلي مدار يومين ويستمر الطقس الحار فى مراكز محافظة البحيرة اليوم الأحد 21-3-2021، ماعدا مركزي إدكو ورشيد الساحليين فيكون الجو لطيفًا، وكما يستمر تواجد الأتربة العالقة فى الجو نهارًا.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

يسود الطقس فى البحيرة اليوم ليكون حارًا علي مراكز محافظة البحيرة، وتختلف درجات الحرارة بين 35 و28 درجة بفارق قدره 7 درجات بين مراكز المحافظة، أما الصغري فتتراوح بين 23 و26 درجة، وتترواح حالة البحر المتوسط فى محافظة البحيرة التى يوجد بها مركزي رشيد وإدكو الساحليين فى البحيرة بين الاعتدال والاضطراب، ويكون ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار، وحركة الرياح تصبح جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية

درجات الحرارة غدًا في البحيرة

دمنهور: العظمي 34 - الصغري 23

أبوحمص: العظمي 34 - الصغري 23

كفر الدوار: العظمي 31 - الصغري 23

أبوالمطامير: العظمي 34 - الصغري 24

إدكو: العظمي 28 - الصغري 23

رشيد: العظمي 28 - الصغري 23

المحمودية: العظمي 34 - الصغري 23

الرحمانية: العظمي 34 - الصغري 23

شبراخيت: العظمي 35 - الصغري 23

إيتاى البارود: العظمي 35 - الصغري 24

كوم حمادة: العظمي 34 - الصغري 24

مركز بدر: العظمي 35 والصغري 26

الدلنجات: العظمي 34 - الصغري 24

حوش عيسي: العظمي 34 - الصغري 24

وادي النطرون: العظمي 35 - الصغري 25

النوبارية: العظمي 34 - الصغري 24

اقرأ أيضًا:

مواعيد الصلاة فى البحيرة اليوم الأحد 21-3-2021

الأم المثالية بالبحيرة 2021 : الرحلة كانت صعبة

حمِّل إمساكية شهر رمضان 2021 عن محافظة البحيرة

تعرَّف على تردد قنوات الأطفال 2021.. ميكي وطيور الجنة وMBC 3 وسمسم وماجد

فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021 .. مواعيد السداد ورابط الاستعلام

[image:1:center]