شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة الحيوانية» يشارك بالقافلة البيطرية بمهرجان الهجن بشرم الشيخ احتفالا بأعياد جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن باحثي المعهد شاركوا في القافلة البيطرية لتقديم الفحوص والاختبارات المعملية للامراض الفيروسية والطفيلية والبكتيرية ذات الخطورة على الابل كخدمة مجانية لاصحاب الابل من اهالي القبائل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات صحفية الأحد، ان باحثي معهد صحة الحيوان شاركوا أيضا في حملات التوعية البيطرية لاهالي محافظة جنوب سيناء بالممارسات الصحية اللازمة للوقاية من الاصابة بالامراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية وطرق العلاج منها.

وأوضح مدير معهد الصحة الحيوانية ان المشاركة في القافلة البيطرية في جنوب سيناء تأتي استمرارا للجهود المبذولة وتفعيلا للدور المجتمعي والتوعوي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية لخدمة المربيين وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأشار «شاهين»، إلى أن القافلة البيطرية بدأت أعمالها نهاية الاسبوع الماضي بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالمشاركة مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية وبتنسيق من مديرية الطب البيطري بالمحافظة حيث تستهدف الوقوف على المشاكل التي تواجه صحة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بالمنطقة.

وأكد مدير معهد صحة الحيوان استمرار اعمال القافلة بتقديم كافة الفحوص والاختبارات المعملية للامراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية بالاضافة إلى اختبارت الاستدلال على المنشطات للابل المشاركة بسباق الهجن المقام بالمحافظة على مدار يومي ٢٠-٢١ مارس ٢٠٢١ الجاري برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأشار «شاهين»، إلى حرص معهد الصحة الحيوانية على التواصل المستمر مع المربيين وتوفير خدمات المعهد من خلال تقديم الفحوصات المعملية والتوعية بالممارسات الامنة للتربية والمخالطة للحفاظ على الصحة العامة وهو ما يتضح من مشاركة المعهد بمهرجان الهجن على مدار الاعوام السابقة والاستمرار هذا العام مع الالتزام باتخاذ الاجراءات الاحترازية من المشاركين من باحثي المعهد.