شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان مقررات امتحانات الترم الثانى لطلاب الثانوى العام قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقررات امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الثانوى العام قريبا، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسي الثانى من خلال 3 امتحانات شهرية فى المنزل، مؤكدة أن نظام امتحانات الصفين الأول والثانى بالترم الأول امتحانات مواد منفصلة وليس مجمعة، والمنصة سوف تتاح للطلاب طوال اليوم حسب توزيع الطلاب وفق كل محافظة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب المرحلة الثانوية في الشعبة العلمية، اكتشاف مصادر بريتانيكا المتنوعة والتفاعلية فى مادة الفيزياء كما يمكنهم الوصول للأسئلة والإجابات استعداداً للاختبارات الشهرية القادمة من خلال منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أعلن أنه سيتم إتاحة نتائج الترم الاول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوى يوم الاثنين الموافق ٢٢ مارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.