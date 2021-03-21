حدث ليلاً| تحذير من تناول الأسبرين.. واللقاح شرط الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما ياتي:

45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149489 حالة حتى اليوم.

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رولا الخطيب: مخيم "الهول" في سوريا أصبح أرضًا خصبة لاستنبات الإرهابيين

قالت رولا الخطيب، مراسلة قناة "العربية"، إن زيارتها إلى مخيم "الهول" السوري هي الثالثة لها، مشيرة إلى أن دولة داعش انتهت ولكن تنظيمه لم ينتهي بعد، مضيفة أن المخيم به 70 ألف نازح من الفارين من نساء وأطفال تنظيم داعش، وأصبح أرضا خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية.

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"أضراره خطيرة".. عادل خطاب يحذر من تناول الأسبرين للوقاية من كورونا

عقب الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بالتعليم العالي، على دراسة أمريكية تفيد بأن تناول جرعات مخفضة من الإسبرين؛ تقلل الحاجة إلى وضع مرضى كورونا على أجهزة التنفس الصناعي، وتقلل من خطر الوفاة، ربما عن طريق منع جلطات الدم الصغيرة.

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الصحة: الانتهاء من تطعيم 250 ألف مواطن من ذوي الأولوية نهاية مارس الجاري

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن المواطنين استغرقوا بعض الوقت لاتمام عملية التسجيل على الموقع الخاص بتلقي اللقاحات بطريقة صحيحة، مشيرة إلى أنه يجب على المواطن تسجيل بياناته بشكل كامل على الموقع، قائلة: "بنلاقي حالات من كبار السن وعندهم أمراض مزمنة بس في التسجيل بنلاقي إنه سجل مرض واحد أو مسجلش أمراض مزمنة خالص".

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الإسكان تحذر من إعلانات مضللة لشركات تطوير عقاري وهمية بالعاصمة الإدارية

حذر عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، من وجود بعض الشركات الوهمية التي تستخدم صور مشروعات منفذة تابعة لوزارة الإسكان وتقوم بالترويج لها على أنها من تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم رصد هذه الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزير الآثار: "المومياوات الملكية ستكون متاحة أمام الجماهير 18 أبريل المقبل"

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة المصرية سيكون مفتوحًا أمام الجمهور بداية من يوم 4 إبريل، لكن الجمهور لن يستطيع زيارة المومياوات الـ22 التي سيتم نقلهم خلال الموكب المهيب في يوم 3 إبريل، مشيرًا إلى أن الأثريين سيعملوا على تجهيز هذه المومياوات الـ 22 لمدة 15 يومًا، لكي تكون متاحة أمام الجمهور في قاعتها الجديدة يوم 18 إبريل.

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10 أيام ويبدأ أول قسط.. تفاصيل الدفعات الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين

ينتظر المتقدمين للحجز في المرحلة الأولى من مشروع سكن لكل المصريين والذي يضم شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، نتيجة فرز طلبات التقديم وإعلان النتيجة، حيث كان التقديم للمرحلة الأولى شهري نوفمبر وديسمبر الماضي.

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صحة البرلمان: انتهاء التجارب السريرية لأول لقاح مصري ضد كورونا نهاية العام الجاري

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يتم تطعيم حوالي 1500 شخص يوميًا في مصر بلقاح كورونا وهذا المعدل منخفض جدا ولابد من زيادة وتيرة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكدًا أن المتعافين من فيروس كورونا لا يحتاجون للتطعيم ضد فيروس كورونا نتيجة ظهور أجسام مضادة لديهم.

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رغم مرور 4 أشهر.. ترامب يواصل ترديد مزاعم تزوير الانتخابات

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متمسكًا بترديد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن قبل أربعة أشهر.

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الساعد: المملكة تشترط الحصول على لقاح مسجل بـ"الصحة العالمية" لتأدية مناسك الحج

قال الكاتب الصحفي السعودي، محمد الساعد، إن المملكة العربية السعودية، وضعت عددًا من الشروط لدخول الحجاج إلى الأراضي السعودية في موسم الحج المقبل.

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قيادي في فتح: إسرائيل هددت عباس لإجباره على إلغاء الانتخابات

قال قيادي في حركة "فتح" مساء أمس السبت، إن إسرائيل هددت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم الحركة لإجباره على إلغاء الانتخابات الفلسطينية العامة لكنه رفض.

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