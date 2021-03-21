شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نصيحة مرورية للقيادة بأمان أثناء الرياح المثيرة للأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، مجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير بالطرق والمحاور والميادين، للوقاية من أخطار الحوادث، الناجمة عن الرياح المثيرة للأتربة.

وتشمل هذه النصائح والإرشادات ما يلى:

السير بسرعات منخفضة تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، بحيث لا تقل عن 8 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "80 - 100 مترا" بسرعة 100 كم تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك والآخرين عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة عدم القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تجنب تخطى السيارات فى الحالات التى يمنع فيها التخطى عدم السير عكس الاتجاه تكثيف انتشار سيارات الإغاثة على جميع الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة الأعطال المفاجئة المراقبة بالكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية

وطالبت إدارة المرور بتوخى الحذر على الطرق السريعة لأنها عادة ما تشهد شبورة ورياحا شديدة محملة بالأتربة، مع اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة