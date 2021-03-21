شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرضي «زهور الربيع» و«ديارنا» بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السبت، معرضي «زهور الربيع» و«ديارنا»، بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة وعدد من الوزراء

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى تنظيم معرض زهور الربيع بالمشاركة محافظتي جنوب وشمال سيناء، وبعض الشركات المتخصصة في مجال نباتات الزينة والزهور، بينما نظم معرض «ديارنا»، بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة.

وقال المحافظ، إن معرض زهور الربيع يتضمن أنواع كثيرة لنباتات الزينة والزهور، ويتضمن معرض «ديارنا» كافة المنتجات اليدوية والسيناوية، كما سيجري تقديم الفراشيح والشاي البدوي للضيوف داخل المعرض.

وسبق وأن افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور وزراء الأوقاف والشباب والرياضة والمالية والموارد المائية والري والطيران المدني، والكاتب الصحفي كرم جبر عدداً من المشروعات الخدمية بمدينة طور سيناء في العيد القومي للمحافظة، منها مجمع حدائق الزهراء ومقصد العائله، المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، وممشي أهل مصر والكاميرا البانوراما التي تكشف ممشي أهل مصر وشارع 306 وطريق الكورنيش بهدف التأمين ومنع ارتكاب المخالفات والحفاظ على نظافته وأمنه.