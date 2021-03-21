التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة فى المراكز المستهدفة بـ"حياة كريمة"

ويشمل نطاق عمل مبادرة "حياة كريمة" عددا من التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في المراكز المستهدفة كما يلى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012