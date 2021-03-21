شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تجدد التأكيد على أصحاب الحضانات الالتزام بإجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة التضامن الاجتماعىُ التأكيد أصحاب الحضانات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن يخالف ذلك يتم إلغاء الترخيص، وأنه حفاظا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وأن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا، ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.



وتتابع لجان الضبطية القضائية ومجموعات العمل بالوزارة عمل الحضانات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفى حالة عدم الالتزام يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن تلتزم الحضانات بنسبة الكثافة بحيث لا تتعدى 50%، وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا، وأن تلتزم الحضانات بوجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، كما تتضمن الإجراءات منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة وفى حالة عدم التزام الحضانة بالإجراءات الاحترازية يتم غلقها وإلغاء الترخيص .