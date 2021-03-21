​​"منظمة مشبوهة".. برلماني: "هيومن رايتس" أصبحت بوقًا لجماعة الإخوان الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أدان الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بشدة البيان الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تنتقد فيه سياسات الجيش المصري بشأن هدم عدد من البيوت في شبه جزيرة سيناء، في إطار الحملة التي يشنها ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

واعتبر عبدالحميد أن هذا البيان المغرض يعد "سقطة جديدة" لهذه المنظمة المشبوهة التي أصبحت بوقاً لجماعة الإخوان الإرهابية؛ خصوصًا بعد أن أصبحت تسير على خطى الجماعات الإرهابية.

وقال النائب، في بيان له اليوم السبت، إنه من الواضح أن ما تطرق إليه بيان المنظمة يتعلق بأمور سيادية تخص المؤسسة العسكرية والدولة المصرية حصرًا، ولا يجوز لهذه المنظمة وغيرها التدخل فيها تحت أي مبرر، متسائلًا عن المصادر المشبوهة التي اعتمدت عليها المنظمة في ما تضمنه بيانها من أكاذيب ومعلومات مضللة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية؛ وهو ما يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية.

وأكد عبدالحميد أن الحملة التي يشنها الجيش المصري العظيم في سيناء حققت نجاحات كبيرة ضد عناصر تنظيم داعش، وتأتي دفاعًا عن أهم حق من حقوق الإنسان الذي تُنكِّل به التنظيمات الإرهابية؛ وهو الحق في الحياة.

وتساءل النائب: أين هذه المنظمة المشبوهة وغيرها من المنظمات ودكاكين حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطيرة التي تتم ضد حقوق الإنسان في فلسطين واليمن وليبيا.. وغيرها من دول العالم؟! مؤكداً أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصبحت تتحدث بلسان حال جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.