​​الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد التعامد الثاني للقمر على الكعبة في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء مكة المكرمة، مساء الأربعاء المقبل الموافق 24 مارس 2021، التعامد الثاني للقمر على الكعبة المشرفة هذا العام في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن ظاهرة التعامد تحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها وهذا بعكس بقية الاجسام السماوية، فحركة القمر سريعة جدا ومتغيرة بين لحظة وأخرى، فهو يقطع لحركة ميلانه في المتوسط ستة درجات تقريبا خلال 24 ساعة، إضافة إلى أن عدد مرات تعامد القمر تعتبر قليلة مقارنة بعدد مرات دورانه حول الارض في السنة والبالغة 12 دورة.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية، أن القمر سيشرق بأفق مكة عند الساعة 02:18 بعد الظهر (11:18 صباحا بتوقيت جرينتش) ويستمر في حركته إلى أن يبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها "التعامد" عند الساعة 09:10 مساءً ( 06:10 مساءً بتوقيت جرينتش)، و سيكون على ارتفاع (89.9 درجة) وقرصة مضاء بنسبة (79.9 %) في طور الأحدب المتزايد وعلى مسافة 381.811 كيلومتر ، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب عند الساعة 03:59 فجرا (12:59 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأوضح أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الاجرام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة الفلكية في تحديد اتجاه القبلة.

وأشار إلى أن طريقة استخدام هذه الظاهرة في تحديد "القبلة" تتم من خلال قيام الشخص بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماماً حينها سيكون متجه للقبلة بالضبط، وهذه التجربة تصلح لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة لكنها غير مفيدة للمناطق القريبة من مكة مثل جدة والطائف وعسفان وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.

وتابع أبو زاهرة: للحصول على نتائج علمية دقيقه يفضل إستخدام جهاز "الثيودوليت" الذي يستخدم في أعمال مسح الأرض ولقياس الزوايا الصغيرة في الأفق ولقياس مسافات سمت الرأس ولقياس الزاوية التي تتكون من تقاطع سطع عمودي ثابت وسطح عمودي يمر في أحد الأجسام السماوية .

جدير بالذكر، أن هذا التعامد للقمر سيحدث بعد 54 يوم و 20 ساعة و 26 دقيقة من التعامد الأول بالتزامن مع مرحلة البدر المكتمل- منتصف شهر جمادى الآخرة - 29 يناير الماضي.

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