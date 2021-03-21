شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يشارك في انطلاق فاعليات معرض زهور الربيع بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي ورفع العلم على طابا وانطلاق فاعليات أول معرض للزهور بمدينه السلام شرم الشيخ وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار احمد سعد الدين وكيل محلي النواب وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة جنوب سيناء والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء ومسؤولي مديرية الزراعة والمهندسين الزراعيين بجنوب سيناء .

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية السبت، إن ما يحدث على أرض سيناء من تنمية زراعية تؤكد أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة مخططات تفريغ سيناء من المشروعات التنموية والتي يدعمها الرئيس السيسي من خلال التوسع في تنفيذ هذه المشروعات سواء كانت زراعية أو تنمية للموارد المائية أو مشروعات حصاد الأمطار وحماية سواحل سيناء من مخاطر السيول، فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة بالمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء أول جامعة خاصة في جنوب سيناء، وجامعتين عامة وخاصة في شمال سيناء.

واشاد نقيب الزراعيين بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة في جميع مدن المحافظة مشيدا بجهود اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بالمتابعة لكل المشروعات والخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة والزائرين من المصريين والسياحة الخارجية مشيدا بالتنمية الزراعية المستدامة حيث تشهد المحافظه طفرة في المشروعات الزراعية بمدن الطور وراس سدر وسانت كاترين ونويبع باجمالي مساحات منزرعه حاليا حوالي 33 الف فدان وتستخدم هذه المساحات الري الحدث المطور والتجمعات التنموية الجاري تنفيذها حاليا لاهالي جنوب سيناء.

ولفت «خليفة»، إلى أن مشروعات الإستزراع النباتي والحيواني والداجني تساهم في توفير مختلف الإحتياجات لأهالينا في جنوب سيناء، وتلبية إحتياجات مناطق الطور وشرم الشيخ من الخضروات والفاكهة والأسماك، إعتمادا على رفع كفاءة الموارد المائية والارضية بالمنطقة.