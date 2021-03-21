شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كسرا مفاجئا في أحد خطوط المياه الرئيسية بمحيط شارع كورنيش النيل بجوار كمين السياحة بقطر 10 بوصة، ما أدى الى انقطاع المياه لأكثر من 4 ساعات بالمناطق المجاورة للكسر.

وأكد أبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم التوصل مع اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس ياسر العشاوي مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا لسرعة إصلاح الكسر المفاجئ.

وأضاف أنه جار العمل على إعادة ضخ المياه من جديد للمناطق التى تاثرت بانقطاع المياه فور الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.