شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من فريد شوقي بعد حصول ابنته رانيا على ملحق عربي.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهير ترك، زوجة الفنان الراحل فريد شوقي، إن ولادة ابنتها عبير كانت أسهل من رانيا، لأن الأخيرة وُلدت بنت 7 شهور.

وأضافت ترك، خلال استضافة عائلة الفنان الراحل ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: «والدة فريد شوقي رفضت اسم عبير، وأنا اللى سميت رانيا، ورانيا لما كنت أحب أسكتها كنت بأكلها بطاطس».

وتابعت: «عبير كانت تبكي كثيرا فأطلقت عليها لقب أمينة رزق، بينما أطلقت على رانيا الشكاية لأنها كانت كثيرة الشكوى».

وأشارت إلى أن زوجها الراحل كان أبا غير عادى ومؤثرا في حياة بناته، مضيفة: «رانيا في مرة كان عندها ملحق عربي وكنا مسافرين الإسكندرية ورفض يلغي السفر، وقرر ياخد المدرس معانا وحجز ليه في فندق جنبنا علشان يديها الدروس».