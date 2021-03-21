شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 41 سيدة وأمهات الشهداء في احتفالية عيد الأم بشمال القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت أمانات حزب مستقبل وطن في الساحل وروض الفرج وشبرا وبولاق أبوالعلا بيوم المرأة المصرية وعيد الأم، وتم تكريم 41 سيدة وأمهات الشهداء.

وتحدث النائب محمد عبدالرحمن راضي، عن دور المرأة المصرية ومكتسباتها الدستورية بدءا من عام 1956 كحصولها على حق دستوري بالترشح للمجالس النيابية حتى أبريل 2019 وحصولها على تمثيل قوي بمجلسي النواب والشيوخ.

وتطرق النائب محمد راضي إلى دور الأم المصرية وكفاحها، كما ذكر أن اليوم يتم تكريم 41 سيدة مصرية لهن قصص كفاح لن تنتهي، وأشاد بنموذجين من السيدات المكرمات، هما السيدة أمل حسين مهدي «سيدة الحواوشي» التي تعول 3 أبناء، إحداهما طالبة بكلية طب عين شمس، وتقف بعربة لبيع الحواوشي بشارع وابور الطحين بروض الفرج، والأم دميانة بكنيسة السيدة العذراء بشبرا، والتي تراعي بيت السيدة العذراء أطفالا وأيتام ومسنين.