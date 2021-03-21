شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفا لإيبراشية أبوقرقاص وتوابعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مساء السبت، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.

وقدم المحافظ، التهنئة إلى الأنبا فيلوباتير على توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقفا وراعيا لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.

وعبر المحافظ، عن سعادته لمشاركة أهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، والذي اختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعاً عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.

من جانبه، قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.