محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفا لإيبراشية أبوقرقاص وتوابعها

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفا لإيبراشية أبوقرقاص وتوابعها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مساء السبت، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.
وقدم المحافظ، التهنئة إلى الأنبا فيلوباتير على توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقفا وراعيا لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.
وعبر المحافظ، عن سعادته لمشاركة أهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، والذي اختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعاً عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.
من جانبه، قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.
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