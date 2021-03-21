شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات المصريين فى الخارج لكل مادة من 4 ابتدائى حتى 2 ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول ومواعيد امتحانات أبناؤنا فى الخارج، ونقدم فى التقرير التالى مواعيد امتحانات كل مادة حسب جدول الامتحان للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى 2 ثانوى. - جدول امتحان 4 حتى 6 ابتدائى: - جدول امتحان 4 حتى 6 ابتدائى: ـ السبت 3 أبريل المقبل، عربى ولغة أجنبية وعلوم ـ الثلاثاء 6 أبريل"رياضيات ودراسات ودين ومستوى رفيع ـ جدول الإعدادية: ـ جدول الإعدادية: ـ السبت 3 أبريل" عربى ولغة ثانية ودراسات ولغة أجنبية ـ الثلاثاء 6 أبريل" جبر واحصاء وعلوم ورسم" ـ الخميس 8 أبريل"هندسة ودين ومستوى رفيع للغة الأولى. ـ جدول أولى ثانوى. ـ جدول أولى ثانوى. ـ 3 أبريل " عربى ولغة أولى" ـ 6 أبريل رياضيات ووطنية وتاريخ ـ 8 أبريل لغة ثانية والتربية الدينية ـ 10 أبريل كيمياء وجغرافيا وأحياء ـ 13 أبريل فيزياء ومبادئ الفلسفة ومستوى رفيع. جدول 2 ثانوى أدبى جدول 2 ثانوى أدبى ـ 3 أبريل عربى ولغة أولى ـ 6 أبريل لغة ثانية ودين وجبر وتفاضل ـ 8 أبريل تاريخ ومواطنة وحقوق إنسان ـ السبت 10 أبريل جغرافيا وعلم نفس ـ 13 أبريل فلسفة ومستوى رفيع ـ جدول 2 ثانوى علمى" ـ جدول 2 ثانوى علمى" ـ 3 أبريل عربى ولغة أولى ـ 6 أبريل لغة ثانية ودين وجبر ـ 8 أبريل كيمياء ومواطنة وحقوق إنسان ـ 10 أبريل فيزياء والأحياء ـ 13 أبريل تطبيقات الرياضيات ومستوى رفيع ـ الطلاب يؤدون الامتحان من المنزل ـ يتم طباعة الأسئلة من موقع الوزارة ـ يسلم ورقة الأسئلة للسفارة المصرية فى الدول المقيم فيها الطالب