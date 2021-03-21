أخبار مصر

ما هى تكلفة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية؟

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تكلفة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، الخطة القومية للموارد المائية، بالاشتراك مع 9 وزارات منها البيئة والتنمية المحلية والصحة، فى الفترة من 2017-2037 بتكلفة 900 مليار جنيه وما يخص وزارة الرى حوالى 40% من هذا المبلغ أى ما يعادل 300 مليار جنيه.

 

وفى التقرير التالى نرصد محاور الخطة القومية .

 

 

1- تنمية الموارد المائية ويتضمن هذا المحور مشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول والاستخدام الرشيد للمياه العميقة والسطحية، والبرنامج القومى لتحلية المياه.

 

2- ترشيد الاستخدامات المائية وتتضمن مشروعين هما تبطين الترع، ومشروع الرى الحديث ومتوقع خلال عامين تحويل 4 ملايين فدان إلى الرى الحديث.

 

3- تنقية المياه ويتم تنفيذ مشروعات إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية، ومشروع بحر البقر وهذه المشروعات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الزراعى .

 

4- تهيئة البيئة، تم تعديل قانون الرى والصرف للحفاظ على المياه بإضافة أبعاد جديدة فى القانون تجرم وتشدد العقوبات على اهدار المياه.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا