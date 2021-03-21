شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» تتابع الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى الأمن ورؤساء أقسام التربية البيئية والسكانية بالإدارات التعليمية، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد السيد على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والاهتمام بغرف العزل ومتابعة قياس الحرارة وضرورة وضع ملصقات للتوعية داخل المدارس والإدارات التعليمية وتعقيم المدارس ودواوين الادارات بصفة دورية، كما شدد على ضرورة تعقيم جميع المدارس من خلال التنسيق الطب الوقائى ومتابعة مديري المدارس بالتواصل مع إدارة التربية البيئية والسكانية ومنسق الحملات الصحية بالمديرية للتنسيق بكيفية تطهير المدارس في حال ظهور أاي حالات كورونا بعد اتخاذ الإجراء القانوني وإبلاغ الادارة والمديرية بتقرير سريع في حينه.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الأوضاع لحظيا وتلقى التقارير اليومية بمتابعة المدارس، مؤكدا ضرورة الالتزام بعدم منح رؤساء الأقسام إجازات أو تطبيق نظام التناوب إلا فى الحالات التى تستدعى ذلك كالإصابة بالفيروس أو المخالطة لمصاب، ولفت إلى أن الامتحانات مسؤولية مديري الإدارات بشكل كامل داخل نطاق محافظة الأقصر.