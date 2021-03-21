شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 800 متر من القمامة والمخلفات بحى شرق مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ قطاع نظافة حي شرق بمدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة بشوارع حي شرق ووقف أعمال بناء مخالف بشارع أحمد النجم خلف سوق الخضار.

واستهدفت الحملة رفع 800 متر من تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة من مناطق الحى المختلفة بدءًا من شارع قرية المنصوري وصولاً حتى مدخل نجع السمانين ومنطقة السمانين ونجع القباحي، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة تمشيطية أمام الحى ورفع تراكمات منطقة أبو ستة، حيث شارك بالحملة عمال وسائقين ومعدات الحى .