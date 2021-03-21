شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة فى البحيرة اليوم الأحد 21-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى محافظة البحيرةعن مدن دمنهور والدلنجات والنوبارية الجديدة وغرب النوبارية ورشيد الجديدة عن يوم الأحد 21-3-2021، وانتشر البحث من مواطني البحيرة عن مواعيد الصلاة على محرك بحث جوجل، وخصوصًا موعد أذان صلاة الفجر وكذلك موعد أذان صلاة الظهر، وأيضًا موعد أذان صلاة المغرب.

موعد أذان الفجر 4.33 ص

موعد الشروق 6.01 ص

موعد أذان الظهر 12.05 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.10 م

موعد أذان العشاء 7.28 م

موعد أذان الفجر 4.33 ص

موعد الشروق 6.00 ص

موعد أذان الظهر 12.05 م

موعد أذان العصر 3.33 م

موعد أذان المغرب 6.10 م

موعد أذان العشاء 7.28 م

موعد صلاة الفجر 4.28 ص

موعد الشروق 5.55 ص

موعد صلاة الظهر 12.00 م

موعد صلاة العصر 3.27 م

موعد صلاة المغرب 6.05 م

موعد صلاة العشاء 7.23 م

موعد أذان الفجر 4.18 ص

موعد الشروق 5.46 ص

موعد أذان الظهر 11.50 ص

موعد أذان العصر 3.18 م

موعد أذان المغرب 5.55 م

موعد أذان العشاء 7.14 م

موعد صلاة الفجر 4.27 ص

موعد الشروق 5.54 ص

موعد صلاة الظهر 11.59 ص

موعد صلاة العصر 3.26 م

موعد صلاة المغرب 6.04 م

موعد صلاة العشاء 7.22 م

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