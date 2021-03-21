شكرا لقرائتكم خبر عن «الناس الحلوة» مايكل وأنسطاسيا.. قصة حب تتحدى السرطان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي»، حوارًا مع مايكل وأنسطاسيا بعد نشر صورتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها أنسطاسيا بدون شعر بسبب سقوطه بعد الجلسة الأولى من الكيماوي بسبب إصابتها بالسرطان.

وقال «مايكل»: «اتفاجئت بردود الأفعال بعد نشر الصورة وناس كثير كانت بتشكرني على مساندتها بس أنا شايف أن ده الطبيعي لأنها مراتي مش حد غريب عني».

من جانبها، قالت أنسطاسيا: «سقوط الشعر مش سهل خاصة للستات، وكانت صدمة أن الشعر وقع بسرعة بعد الجلسة الأولى من الكيماوي، مكنتش عارفة أواجه المجتمع ازاي ولا بنتي، ولكن مايكل شجعني كثير وعرض عليا فكرة نشر جلسة التصوير علشان أشجع غيري».

وأضافت: «أول ما شعري وقع بدأت أدور على باروكة مناسبة، لأني مكنتش عايزة أشوف نظرة الصعبانية في عين أي حد، ولكن كنت حاسة إني جميلة في عين زوجي وكل اللي حواليا، لأنه سانندي أوي في مواجهة الناس في هذه المرحلة».

وأوضح الزوج: «بالفعل أجرت أنسطاسيا العملية الجراحية، إلا أن الصعوبة والألم الأكبر كان في العلاج، فمهما كان ألم الجراحة إلا أنه يذهب بعد ساعات، أما الآثار السلبية للعلاج فتبقى ويستمر وجعها طويلا.. كانت جرعة الكيماوي عذاب لا يوصف تحملته زوجتي صابرة وهي ترى شعرها يتساقط».

ويتابع الزوج: «الأصعب حينما أخبرنا الطبيب المعالج بأن أنسطاسيا ستخضع لجلسات العلاج الكيماوي وكذلك العلاج الإشعاعي، ولا يمكنني أن أصف مدى المعاناة في تلك الفترة، إلا أن إصرارنا على تجاوز المحنة كان أكبر حافز لها لتخطيها بأقل الخسائر».

ووسط المأساة، لم ينس الزوجان ابنتهما الصغيرة مريم، التي كانت أيضا بمثابة الطاقة التي تمدهما بالحياة، وكانت ابتسامتها كفيلة بأن تتمسك الأم بالأمل والقدرة على اجتياز المحنة.

ويقول مايكل: «بعد إفاقة زوجتي من إحدى جلسات العلاج، قررنا أخذ ابنتنا مريم في جولة ترفيهية، حيث ذهبنا إلى مدينة الإسكندرية الساحلية، وأمضينا وقتا رائعا وكأن لا شيء يشغلنا في الحياة.. سعادة مريم كانت أكبر دافع معنوي لنا على ضرورة تخضي المحنة بأي شكل من الأشكال».

‎وعن السبب في نشر زوجته صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي حليقة الرأس تماما، قال: «أرادت أنسطاسيا أن تمنحني وتمنح الآخرين القوة، والإرادة على مواجهة كل صعوبات الحياة، وأن تؤكد على أنه لا شيء يستدعي أن نوقف الحياة لأجله».

ويستطرد: «لست أنا الذي أعطيتها القوة، بل هي من منحتني إياها.. في البداية لم أتقبل فكرة نشر الصور دون شعر وكلنا يعرف أهمية الشعر بالنسبة للمرأة، لكن عندما وجدت التفاعل الكبير معها، وكأنها تريد من ذلك أن تقول للآخرين لا تتوقفوا أمام أحزانكم وآلامكم، أدركت حينها كم هي إنسانة رائعة وصلبة على عكس ما توحي ملامحها البريئة».

وختم تصريحاته، قائلا: «أتمنى أن تكون تجربتي وزوجتي دافعا ملهما لكل من شاءت لهم الأقدار الابتلاء بأي مرض خطير خاصة السرطان. من المهم أن يكون الزوج هو السند الأول لزوجته حتى تجتاز المحنة، والعكس صحيح أيضا إن كان هو المصاب، الدافع المعنوي من رفيق الحياة هو العامل المهم في اجتياز الأزمة بسلام».