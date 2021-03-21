شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يهنئ السيدات الفائزات بـ«الأم المثالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، التهنئة للأم خاريس لفوزها بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية «مؤسسات» والسيدة سميرة حسن محمد لحصولها على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وكذلك كل الأمهات المثاليات، مشيدا بعطاء عظيمات مصر داخل الأسرة المصرية في التضحية والكفاح والإصرار على النجاح مهما كانت صعوبة العوائق .

ومن جانبه ذكر حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن محافظة قنا جاءت في مقدمة المحافظات التي شاركت في مسابقة هذا العام حيث تقدمت ٥٦ سيدة انطبقت شروط المسابقة على ١٤ سيدة منهن وجرة عقد لجنة لتقييم واختيار الأمهات المثاليات طبقا للمعايير والضوابط التي حددتها الوزارة واسفر التقييم عن فوز الأم خاريس بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية «مؤسسات» والسيدة سميرة حسن محمد ابنة فقط بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة والسيدة أنعام نجيب ابنة دشنا بلقب الأم المثالية الثانية والسيدة زينب عبدالعاطى عبداللاه ابنة نقادة بلقب الأم المثالية الثالثة والسيدة تيسير محمد سعد ابنة نجع حمادى كأم بديلة والسيدة فوزية عبدالرحيم عبدالعزيز ابنة مدينة قنا كأم لديها مشروع تمكين اقتصادى .