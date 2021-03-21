شكرا لقرائتكم خبر عن حار وأمطار .. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 21 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حالة الطقس نهارا :
حالة الطقس ليلا :
الظواهر الجوية :
أما الظواهر الجوية فأكدت الهيئة أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (20٪ تقريبا)
انتشار أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.
نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.
حالة البحرين :
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 21
الإسكندرية 30 19
وادى النطرون 35 19
طنطا 34 21
شبين الكوم 34 21
دمنهور 32 20
بلطيم 31 20
مطروح 31 16
السلوم 31 17
سيوة 34 20
بورسعيد 34 19
دمياط 34 19
الزقازيق 34 21
المنصورة 33 20
الاسماعيلية 34 21
السويس 34 21
العريش 33 19
رفح 33 18
رأس سدر 31 22
نخل 29 17
نويبع 31 22
طابا 29 20
كاترين 28 18
الطور 30 22
شرم الشيخ 33 22
الغردقة 34 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 35 20
بنى سويف 36 21
المنيا 37 20
أسيوط 38 20
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 22
أسوان 39 22
ادفو 39 22
أبوسمبل 38 23
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 33 22
أبو رماد 33 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22
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