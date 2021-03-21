شكرا لقرائتكم خبر عن حار وأمطار .. تعرف على الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 21 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأحد، 21 مارس 2021 محذرة من ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية وتصل فى القاهرة إلى 34 درجة مئوية، وتصل إلى 39 درجة مئوية فى أسوان والأقصر وإدفو.

حالة الطقس نهارا :

أكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ويكون حارا نهارا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

بينما يكون الطقس حارًا نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة على شمال الصعيد.

حالة الطقس ليلا :

أما ليلا فأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، والطقس يكون معتدل على جنوب سيناء، وجنوب البلاد .

الظواهر الجوية :

أما الظواهر الجوية فأكدت الهيئة أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (20٪ تقريبا)

انتشار أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

حالة البحرين :

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الإسكندرية 30 19

وادى النطرون 35 19

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 32 20

بلطيم 31 20

مطروح 31 16

السلوم 31 17

سيوة 34 20

بورسعيد 34 19

دمياط 34 19

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الاسماعيلية 34 21

السويس 34 21

العريش 33 19

رفح 33 18

رأس سدر 31 22

نخل 29 17

نويبع 31 22

طابا 29 20

كاترين 28 18

الطور 30 22

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 34 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 35 20

بنى سويف 36 21

المنيا 37 20

أسيوط 38 20

سوهاج 38 21

قنا 38 21

الأقصر 39 22

أسوان 39 22

ادفو 39 22

أبوسمبل 38 23

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 33 22

أبو رماد 33 21

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22