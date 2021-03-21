شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور سودانيين وكبير المرتلين.. ختام مراسم احتفالية تجليس أول أسقف لأبوقرقاص (صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، مساء السبت، صلوات ومراسم احتفالية تجليس الأنبا فيلوباتير، أول أسقف لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والذي كان يشرف على الكلية الاكلريكية للدير المحرق قبل نواله نعمة الأسقفية، وذلك بحضور عشرات الأساقفة وكهنة إيبارشيات المنيا التسع بجانب إيبارشية الدير المحرق، واستقبل كهنة وشمامسة أبوقرقاص أول أسقف لإيبارشيتهم بسعف النخيل.

شارك في احتفالية التجليس المرتل إبراهيم عياد، كبير مرتلي بطريركية الأقباط الأرثوذكس، حيث قاد خورس «فريق أو جوقة» الكلية الاكلريكية للدير المحرق، كما شارك في الألحان القبطية عدد من السودانيين من أبناء الكنيسة القبطية المصرية بالسودان الشقيق، والذين يدرسون بالكلية الاكلريكية.

ويعد الانبا فيلوباتير، ابن ايبارشية سمالوط، وكان قد رسم كاهن علماني متبتل قبل رهبنته بالدير المحرق، بيد نيافة الأنبا بفنتيوس مطران سمالوط الحالي، حيث رسم كاهنا متبتلًا في إيبارشية سمالوط عام 2002 وقد حصل على بكالوريوس التجارة وليسانس الحقوق وبكالوريوس الكلية الإكليريكية وأعد ماجستير في قانون الأحوال الشخصية ويعد حاليًا درجة الدكتوراه، دخل الرهبنة في عام 2005 وله في الرهبنة حوالي 16 عاما.

كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة و9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.

كهنة وشمامسة أبو قرقاص يستقبلون أول أسقف لإيبارشيتهم بسعف النخيل (صور )

كهنة وشمامسة أبو قرقاص يستقبلون أول أسقف لإيبارشيتهم بسعف النخيل (صور )

كهنة وشمامسة أبو قرقاص يستقبلون أول أسقف لإيبارشيتهم بسعف النخيل (صور )