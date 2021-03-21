شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استخراج سيخ حديدي من فم سيدة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد عماد الدين، استشاري جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة بني سويف، تفاصيل استخراج سيخ حديدي من فم إحدى السيدات بالمحافظة.

وقال «عماد الدين»، في اتصال هاتفي مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، إن المريضة تبلغ من العمر 36 عامًا ووقعت من الدور الثاني في بيت عائلتها على أحد الأسياخ الحديدية فاخترق الجلد تحت الفك السفلي.

وأضاف: «المريضة كان حظها كويس جدًا، والجراحة استغرقت ساعة ونصف، ولم يخترق السيخ أي شرايين أو أوردة مهمة، وكان خروجه ليست عملية صعبة لأنه لم يخترق أي مناطق حيوية سواء بالأوردة أو المخ أو القصبة الهوائية، ولكنه اخترق فقط عضلات الرقبة ومنطقة الفم وطلع من الأغشية المخاطية ولم يدخل في أي عظم، وتم عمل خياطة تجميلية لمنطقة الاختراق تحت الذقن، وحالة المريضة مستقرة حاليًا وقد تترك العملية أثر بسيط أو لا تترك أي أثر».