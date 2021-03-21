شكرا لقرائتكم خبر عن حفل «جالا وترى» لأوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة مجدي صابر، مساء السبت، حفل«جالا وترى» لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية تحت إشراف الدكتورة نفين المحمودى، المدير الفنى للأوركسترا، وبقيادة المايسترو حسن شرارة.

تضمن برنامج الحفل أعمالا من عصر الباروك مثل شاكون للفيولينه والوتريات، أداء العازفة الشابة رنا عبدالوهاب، وكونشرتو للتشيللو لكارل ايمانويل باخ، أداء الطالب الموهوب محمد الصايغ، وكونشرتو لآلة الهارب للمؤلف ديترسدورف، أداء صوليست الهارب أميرة حامد.

كما حرص الأوركسترا على أداء مقطوعة روندو وصوناتا عربية للموسيقار الراحل عطية شرارة.

يشار أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس في عام 2004 على يد المايسترو الراحل جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة كما شارك في مهرجانات فنية عديدة داخل مصر وخارجها ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.