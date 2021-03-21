شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تبعت شكوى للتنمية المحلية لإزالة القمامة أو إشغالات عبر "صوتك مسموع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، والتى تلقت منذ إطلاقها وحتى الآن نحو 293 ألفا و643 رسالة منها 57 ألفا و67 شكوى تم حل 54 ألفا و984 شكوى بنسبة 96,3٪ وجارى حل 2083 شكوى.

عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) عن طريق رقم الخط الساخن (15330 ) عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" www.facebook.com/sotakmasmwo) عبر البريد الإلكتروني [email protected]

ويمكن التواصل مع مبادرة صوتك مسموع من خلال:

وأشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في وقت سابق بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات، والقيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا ومواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات.