شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يكرم نقيب الإعلاميين في احتفالات تحرير طابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، على دوره البارز في ضبط المشهد الإعلامي وتعاونه الدائم مع محافظة جنوب سيناء، وذلك خلال احتفال المحافظة بالذكرى الـ32 لتحرير طابا .

من جانبه، أعرب نقيب الاعلاميين عن سعادته بهذا التكريم خاصة أنه جاء في مناسبة وطنية وهي احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي والذي يتزامن مع رفع العلم المصري على طابا.

وأضاف: «بعد مارأيته من عمل متواصل في كافة المجالات (الصحه والتربية والتعليم والتعليم العالي والاسكان والتنمية المجتمعية)، فلننتظر جميعا الأكثر والأفضل لهذا الإقليم العزيز على قلوبنا جميعا جنوب سيناء».

عقدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، محاضرة بمناسبة مرور الذكرى الـ 32 لرفع العلم المصرى على طابا، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والسيد القصير، وزير الرى والموارد المائية والدكتور مفيد شهاب الدين عضو هيئة الدفاع المصرية عن طابا أمام محكمة التحكيم الدولية، ووزير التعليم العالى الأسبق.