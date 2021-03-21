شكرا لقرائتكم خبر عن ضم التنورة والكولينج والرسم.. مكتبة مصر العامة ببنها تنظم حفلا فنيا بمناسبة عيد الأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مكتبة مصر العامة ببنها، مساء السبت، حفلا ترفيهيا بمناسبة الإحتفال بعيد الأم، بحديقة النادي الرياضي، تحت إشراف نهله مسلم مدير عام المكتبة.

ضم الحفل العديد من الفقرات التي أدخلت البهجة والسرور على أعضاء النادي، من بينها أتوبيس المكتبة المتنقلة، الذي ضم العديد من الكتب في مختلف المجالات لمختلف الفئات العمرية، بخلاف الرسم والتلوين والأنشطة الفنية التي قدمها الدكتور محمد جمال، بإلإضافة إلى فن «الكولينج»، الذي تم استحداثه ضمن البرامج التدريبية لأنشطة المكتبة.

وقال بيان صحفي، إنه بالنسبه للفقرات الترفيهية، تم تقديم الانيمشن والأغاني والتنورة، وغيرها من الفقرات الممتعة التي حازت علي إعجاب الحضور وأسعدتهم.

نظم الحفل إدارة العلاقات العامه بالمكتبة والتي مثلها كل من مي أحمد الضعيف، وريهام وحيد، وأميره رشاد، وفريق عمل المكتبة وهم عبير مرسي، ومني ابو طالب، وزينب أبو حجر.