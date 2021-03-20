شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صحة النواب»: المصابون بفيروس كورونا لا يحتاجون للحصول على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء الأمريكية، وهيئتي الدواء العالمية والمصرية، أكدوا أن تطعيم أسترازينيكا فعال وآمن.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن كل الدول التي أوقفت لقاح أسترازينيكا بدأت العودة مرة ثانية لاستخدامه.

وتابع: «في العام الحالي سيتم تطعيم 50 مليون مواطن حتى نصل إلى مناعة القطيع، فهذا هو الحل للخلاص من الوباء»، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن التعاقد على 100 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن علاقات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالصين والإمارات ساهمت في الحصول على اللقاحات.

وأشار حاتم إلى أن كل اللقاحات الصينية والروسية آمنة تماما، موضحا أنه يتم تطعيم ما بين 1000 إلى 1500 شخص يوميا بلقاح فيروس كورونا في مصر.

وأضاف حاتم أن المصابين بفيروس كورونا لا يحتاجون للحصول على لقاح كورونا، كاشفا أن التجارب الإكلينيكية والسريرية سيتم الانتهاء منها في فترة تصل إلى سنة، وسيتم بعدها الإعلان عن اللقاح المصري لفيروس كورونا، موضحا أنه يستخدم نفس الفيروس الميت المطبق في المصل الصيني لكوفيد -19.