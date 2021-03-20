شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: سنمتلك لقاحا مصريا فعالا وآمنا في القضاء على كورونا مع نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن لقاح كورونا المصري سيتوفر قريبًا جدًا، مضيفا أنه مع نهاية العام سيكون هناك لقاحا مصريا فعالا وآمنا في القضاء على فيروس كورونا.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن اللقاح المصري انتهى من التجارب السريرية على المواطنين، بالإضافة إلى أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت اللقاح، وفي غضون أيام سيكون هناك اعتمادا له.

وأوضح أن المجتمع الدولي الصحي اجتمع لتوفير التمويل لتقديم وتوزيع الجرعات من اللقاحات بشكل عادل على الدول، إذ أنه يستهدف تقديم ملياري جرعة للمواطنين في أقل من عام، مؤكدًا أن هناك ارتفاعا في أعداد الحالات المصابة بكورونا حول العالم، والإصابات في مصر بها تذبذب في الأعداد والزيادة بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات والاستهانة بالمرض، منوهًا أنه لابد من توفير حملات شعبية لتوعية المواطنين بأهمية التطعيم وارتداء الكمامات.