شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبة في علمي الاجتماع والنفس والإعلام لأئمة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف التعرف على مقومات الإرشاد النفسي والاجتماعي والإعلامي، تشهد كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي، الأحد، أعمال تنفيذ بروتوكول تعاون مع مديرية أوقاف البحر الأحمر، بهدف عقد دورات في علمي الاجتماع والنفس والإعلام لأئمة المساجد بالمديرية تستمر 4 أيام.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وكلية التربية بالغردقة من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة.