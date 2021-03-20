شكرا لقرائتكم خبر عن نائب إخواني يعتدي على سيدة بالبرلمان.. وأحمد موسى: «دول عصابة مش بني آدمين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو لاعتداء نائب إخواني تونسي على برلمانية تونسية عن الحزب الدستوري الحر، موضحًا أن هذا نهج الإخوان وأسلوبهم.

وأوضح موسى، خلال تقدبم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أينما كان الإخوان في العالم حل العنف وتواجدت الميشيليات لأنهم تدربوا على أعمال العنف».

واستطرد: «لا بد أن يتحرك البرلمان التونسي ويرفع الحصانة عن هذا المجرم»، مؤكدا على أهمية الحساب لهذا الإخواني النهضوي على فعلته الهمجية.

وأردف موسى أن الإخوان لا يستحملون الحرية وانزعج نائبهم من مجرد تصوير نائبة لهم، واعتدوا عليها بالضرب، مردفا فين الرجال بشنبات ولماذا تركوا هذه العصابة تفعل ما فعلت.

وأكد موسى: «دول عصابة ولا تتعامل معهم على أنهم بنى آدمين، إما أن تكون معهم أو تستحق القتل من وجهة نظرهم».