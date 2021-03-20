شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: إثيوبيا «قد تُسعر» المياه لمصر والسودان.. والعالم صامت على أفعالها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري، إن المجتمع الدولي صامت على «أفعال إثيوبيا» الرافضة للتفاوض بشأن سد النهضة بشكل لا يتناسب مع معطيات المنطقة، متابعا: «الجهد المصري والسوداني يقول للعالم هو فيه إيه؟، النهاردة الدولتين تحت مخاطر شديدة وما يقرب من 150 مليون مواطن تحت الخطر بسبب بناء السد».

وأضاف علام، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن سد النهضة ضخم جداً وقد يسبب أضراراً عميقة جداً في السودان أثناء التشغيل، متابعا: «إثيوبيا غامضة جدا في التفاوض».

ولفت إلى أن إثيوبيا قد «تسعر المياه» وتبيعها إلى دولتي المصب مصر والسودان، وقد يسبب هذا إزعاجا شديدا جدا للعالم بأجمعه، مضيفا أنه لا يستبعد هذه التصرفات، فهي الآن في حالة عناد شديد جدا مع مصر والسودان ولا تنوي بحل الخلاف.

وتابع: "إثيوبيا تراوغ في التفاوض، فتارة تقول هنملى السد ومش هنضركم، فكيف سيحدث هذا ونحن لم نتفق وأيضاً أنتم ترفضون التفاوض وإنهاء الخلاف»، موضحا: «مفيش حوار حقيقي تقدر تستمع إليه».