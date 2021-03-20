شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشقاء يحررون محضرا باختفاء جثة والدهم من مقبرته (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 4 أشقاء يقيمون بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، ببلاغ إلى مركز الشرطة، اليوم السبت، بشأن عدم وجود جثة والدهم المدفونة منذ عامين في مقبرة الأسرة، بقرية العجرة، دائرة المركز، ونقلها إلى مقبرة أخرى.

وتلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن جنوب بني سويف، بلاغا من "ا م أ" سائق، مقيم بمدينة الفشن، بأن أحد أفراد الأسرة وهو الأبن الأوسط توجه لزيارة والده في المقابر برفقة والدته وأشقائه لزيارة والدهم المتوفي منذ عامين في مقابر قرية العجرة التابعة لدائرة المركز، فوجئوا بأثار هدم وتحطيم للمقبرة داخل حوشهم الخاص وإختفاء جثة والدهم، وعقب ذلك تواصلوا هاتفيا بشقيقهم الأكبر الذي حضر إلى المكان وتوجه لتحرير محضر بمركز الشرطة.

وأكد في أقواله، أنه أثناء ذهابه مع أشقائه «أبوالحسن وقرني وحسين» لزيارة قبر والدهم في مقابرالأسرة بقرية «العجرة» التابعة لمركز الفشن فوجئوا بهدم المقبرة وعدم وجود جثة والدهم، وتم تحرير المحضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن. وبدات النيابة العامة تحقيقات موسعة في القضية.

وقال أحمد محمد أبوالحسن أحد أبناء المتوفي، إن البعض يقول أنه جرى نقل جثة والده لمقبرة أخرى، رغم أنهم قاموا بشراء المقبرة مرتين، قبل ذلك، إلا أن هناك خلافات بين القائمين على المقابر وبعضهم ، على بيع المقابر. مضيفا أن المقبرة معهم منذ 15 عاما، وتم دفع حسابها مرتين أخرها في اليوم الذي دفن فيه والدهم بقيمة 5 آلاف جنيه.

من جانبه، قال أحد العاملين في المقابر، رفض عدم ذكر اسمه ، إن كل ما يقال غير حقيقي ومخالف للواقع، ولا أحد يستطيع انتهاك حرمة الموتى، ووالدهم المدفون منذ عامين في مكانه بالمقبرة ومغلقة بباب، ولم ينقله أحد، ومقبرتهم موجودة ويعلمون ذلك، أما ما يتداول عن هدم مقبرة فهي ليست ملكهم وغير خاصة بهم.