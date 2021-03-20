شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة الفيوم» يشدد على زراعة الحقول الإرشادية لمحصول القطن بجميع المراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إدارة الإرشاد الزراعي والمكافحة بالمديرية، بتكثيف النزول إلى الحقول بالمراكز وزراعة الحقول الإرشادية لمحصول القطن لموسم 2021 وتوعية المزارعين بأهم التوصيات.

حيث تم عمل الحقل الإرشادى بمركز إطسا ناحية منية الحيط، وتم تنفيذ كل التوصيات الفنية من الحرث 3 مرات متعامدة والتشميس لمدة أسبوعين وإضافة السماد العضوى المتحلل بمعدل ١٠- ٢٠ متر مكعب وإضافة السوبرفوسفات بمعدل ٢٢ وحدة والتخطيط بمعدل ١١_١٢ خط فى القصبتين والزراعة فى جور بمسافة ٢٠ سم بين الجور، وتمت باستخدام البلانتر لما له من فوائد عديدة منها توفير نفقات العمالة وانتظام توزيع البذرة على مستوى الجور وبين الجور والتوفير فى التقاوى والصنف المنزرع جيزة ٩٥.