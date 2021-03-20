شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينجح في استخراج سيخ حديد من رقبة ربة منزل ببنى سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي، السبت، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج «سيخ حديد» طوله 1.5 متر من رقبة «سيدة» تبلغ من العمر 34 عامًا، وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

وقال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن السيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، مقيمة بإحدى قرى مركز الواسطى، ووصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، أمس، في حالة صحية سيئة للغاية، بعد أن سقطت من الدور الثالث إلى الدور الثاني على سيخ حديد موجود أعلى سقف المنزل المجاور.

وأشار عميد طب بني سويف إلى أن السيخ الحديد دخل من رقبة السيدة خلف الفك وخرج من الفم، حيث تسبب في قطع الجلد وعضلات الرقبة وعدد من الأغشية التي تغطي الفم، مشيرا إلى أنه تم معالجتها بشكل كامل خلال العملية، التي استغرقت قرابة ساعتين بمشاركة فريق طبي متخصص كل في مجاله.

وأكد مرسي أنه فور وصول السيدة المستشفى، تم عمل جميع الفحوصات والأشعة اللازمة لها، ونجح فريق طبي بالمستشفى بقيادة الدكتور أحمد عماد الدين، استشاري جراحة التجميل بالكلية، في اجراء العملية الجراحية للسيدة، والتي استغرقت قرابة ساعتين لاستخراج السيخ وإعادة كل شيء لطبيعته.

وأشار عميد طب بني سويف إلى أن السيدة لا تزال تحت الملاحظة بالمستشفى، لكن حالتها الصحية جيدة وستغادر خلال يومين بحد أقصى، لافتًا إلى أن هذه العملية من العمليات النادرة والغريبة التي أجراها منذ تخرجه من كلية الطب، موجهًا الشكر للفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة بإحتراف شديد، وكذلك الدكتور محمد عباس إستشاري التخدير.