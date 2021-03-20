شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار البابا تواضروس تقسيمها من مطرانية واحدة لـ3.. تعرف على إيبارشية أبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بتقسيم ايبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، إلى ثلاثة إيبارشيات، وهى سياسة يتبعها البابا تواضروس، منذ تجليسه على كرسي مارمرقس عام 2012، وسياسة تقسيم الإيبارشيات إلى قطاعات أصغر، وفقا للبابا تواضروس، تسمح للأسقف بافتقاد شعب الكنيسة بشكل أكبر وتعالج الزيادة السكينة، إذ يصبح الأسقف مكلفًا بالإشراف على عدد أقل من الكنائس، وعدد أقل من الكهنة، ومن ثم تنمو خدمته بشكل أفضل.

وشمل تقسيم ايبارشية المنيا، الشهر الجاري، لثلاثة «إيبارشيات» هي إيبارشية المنيا وتوابعها، ويرأسها الأنبا مكاريوس، وإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها «منطقة جديدة»، يرأسها الأنبا فيلوباتير، بعد تغيير اسمه من القمص ثاؤفيلس المحرقي، للأنبا فيلوباتير، و«إيبارشية» شرق المنيا «منطقة جديدة أيضا»، ويرأسها الأنبا فام، بعد تغيير اسمه بالرسامة الأسقفية من القمص سيرابيون السرياني للأنبا فام.

من جانبها استعدت كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية، في مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، لاستقبال نيافة الأنبا فيلوباتير، أول أسقف في تاريخ إيبارشية أبوقرقاص الجديدة، حيث كثفت لجنة الإعداد لحفل تجليس الأنبا فيلوباتير من الاستعدادات والتدابير المواكبة للحفل المهيب، المقرر انطلاقه في السادسة من مساء اليوم السبت، متضمنا صلاة العشية، بحضور لفيف من الأساقفة والرهبان والكهنة من كافة ربوع مصر.

وتضم الإيبارشية الوليدة «أبوقرقاص وتوابعها»، مدينة واحدة هي مدينة «الفكرية»، التي يطلق عليها مجازا مدينة أبوقرقاص، لكونها المدينة الوحيدة التي لا تحمل اسم المركز الذي تتبعه، بالإضافة لنحو 69 قرية وعزبة وتابع، جميعها تتبع مركز أبوقرقاص إداريا.

وأوضح الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، في واحد من أحدث مؤلفاته، وهو كتاب «شهداؤنا في أبوقرقاص»، الصادر في شهر الماضي، أن منطقة أبوقرقاص تضم عشرات الكنائس، التي تخدم حوالي 120 ألف قبطي، بينما يوجد بها حوالي 18 ألف مسيحي يتبعون 17 طائفة.

وأشار الأنبا مكايوس في مؤلفه الحديث، أن مركز أبوقرقاص يضم حاليا 78 كاهنا أرثوذكسيًا، وأن أقباط أبوقرقاص يتسمون بمحبتهم الشديدة للمسيح والكنيسة والكهنوت، وأن مركز أبوقرقاص قد خرج على مدار التاريخ عدد كبير جدًا من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات، داخل مصر وخارجها، مضيفًا أن أبوقرقاص تنعم بالكثير جدًا من القديسين والقديسات، وينسب للمنطقة الكثير من القصص المؤثرة التي تعكس هذه التقوي، كذلك يحسب لهذا المركز حفاظ الآباء الكهنة فيه على التعليم الصحيح والتقليد الكنسي.

وتمكن الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، من حصر قري إيبارشية أبوقرقاص ورصدها في مؤلفه البحثي القيّم «شهداؤنا بأبوقرقاص» كالتالي، قري أبوالصفا، قرية أبوقرقاص البلد، قرية أبيوها، ويتبعها الدليل وأبوالفتوح والشيخ مبارك، وقرية اتليدم، وأسمنت، والبربا، والحسانية، والسحالة، والسلطان حسن، والسنبلاوين، والشيخ تمي، والفقاعي، وقرية الكرم، والمطاهرة القبلية، والنحّال، بلنصورة، وبني حسن الشروق، وبني خيار، وبني سعيد، بني عبيد، بني محمد شعراوي، بني موسي، جريّس، نزلة جريس «رومان»، جزيرة شيبة، ريحانة، زاوية حاتم، زعفرانة، ساقية موسي، سفاي، شرارة، صنيم «كفر الفيلة»، كفر لبس، كوم الزهير، كوم المحرص، منتوت، منسافيس، منشأة النصر، منشأة دعبس، منشأة زعفرانة، منهري، نزلة أسمنت، نزلة أولاد جويد، نزلة السريو، نزلة حرز ويتبعها «جورجي القديمة» و«جورجي الجديدة» و«الست وهيلر»، ونزلة مكين، وعزبة الباشا، وأبوغرير وعزبة إلياس، السرو، وأبوطرخان، والمكسرين، وأبوكمال «منشأة الصدر»، وساقية موسي، وعزبة السوق، وأبوجناح، والشيخ أحمد، وعرب بلنصورة، وعرب أسمنت، الحاوي، وأبعدية شكري، والقشيري، وعزبة روفائيل، وعزبة إسحق، وجويد.

تجهيزات حفل تجليس

تجهيزات حفل تجليس

تجهيزات حفل تجليس

الانبا مكاريوس يشرف بنفسه علي ترتيبات حفل تجليس لنبا فيلوباتير (صور)

الانبا مكاريوس يشرف بنفسه علي ترتيبات حفل تجليس لنبا فيلوباتير (صور)